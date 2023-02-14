Покрытая иностранка поцарапала сотрудницу МВД в Москве и сорвала с нее погоны

У женщины взяли отпечатки пальцев и сфотографировали. В какой-то момент киргизка отказалась снимать платок с головы. Тогда капитан полиции сама попыталась снять его, но тут женщина вышла из себя и напала на сотрудницу: она поцарапала ее и сорвала погоны.