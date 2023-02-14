Покрытая иностранка поцарапала сотрудницу МВД в Москве и сорвала с нее погоны

Сотрудница московской полиции получила незначительные травмы при нападении на нее гражданки Киргизии. Об инциденте во вторник сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, все произошло 13 февраля на севере российской столицы. Полицейские доставили в отдел 33-летнюю нелегальную мигрантку из Киргизии, которая находилась на территории России без разрешающих документов.
У женщины взяли отпечатки пальцев и сфотографировали. В какой-то момент киргизка отказалась снимать платок с головы. Тогда капитан полиции сама попыталась снять его, но тут женщина вышла из себя и напала на сотрудницу: она поцарапала ее и сорвала погоны.
В отдел прибыли медики, которые диагностировали у полицейской «ссадину ладони и пару небольших гематом». В отношении нарушительницы был составлен протокол об административном правонарушении.