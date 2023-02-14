Телеведущий Соловьев назвал «ложью ЦИПсО» сообщения о работе его сына моделью в Лондоне

Телеведущий Владимир Соловьев опроверг информацию о работе его сына Даниила в британском модельном агентстве.
Об этом сообщает "Национальная служба новостей" со ссылкой на заявление журналиста.
«Берут ЦИПсОшную ложь про моего сына и у себя её ставят! <...> Это пропагандистская работа украинских спецслужб! Мой сын в Москве и всегда был в Москве», — сообщил ведущий в беседе с изданием.
По его мнению, закономерно появление таких вбросов в момент, когда он находился в районе боевых действий недалеко от Бахмута. Телеведущий посетил линию фронта 13 февраля, где познакомился с работой саперов и «разведывательно-огневого комплекса», сообщает издание.