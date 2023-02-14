Индексы АТП повторили маневр фондовых рынков США

Отмечается, что индексы АТП в целом последовали в своем росте за показателями американских фондовых рынков. Так, индекс Шанхайской фондовой биржи поднялся на 0,28%, на 0,5% выросли котировки на южнокорейском KOSPI, сообщает РИА «Служба Новостей».