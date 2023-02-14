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Индексы АТП повторили маневр фондовых рынков США

Политика
Индексы АТП повторили маневр фондовых рынков США

Стали известны фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов за 14 февраля.

Отмечается, что индексы АТП в целом последовали в своем росте за показателями американских фондовых рынков. Так, индекс Шанхайской фондовой биржи поднялся на 0,28%, на 0,5% выросли котировки на южнокорейском KOSPI, сообщает РИА «Служба Новостей».

При этом ощущается некоторая инерционность роста, связанная с тем, что накануне основные индексы фондовых рынков в США завершили понедельник ростом на 1%. Азиатские инвесторы ожидают смягчения монетарной политики ФРС США.
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