Индексы АТП повторили маневр фондовых рынков США

Стали известны фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов за 14 февраля.
Отмечается, что индексы АТП в целом последовали в своем росте за показателями американских фондовых рынков. Так, индекс Шанхайской фондовой биржи поднялся на 0,28%, на 0,5% выросли котировки на южнокорейском KOSPI, сообщает РИА «Служба Новостей».
При этом ощущается некоторая инерционность роста, связанная с тем, что накануне основные индексы фондовых рынков в США завершили понедельник ростом на 1%. Азиатские инвесторы ожидают смягчения монетарной политики ФРС США.