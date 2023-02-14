Индия готовится к борьбе за авиарынок

Глава компании Air India Натараджан Чандрасекаран подчеркнул, что в компании грядет одна из крупнейших трансформаций за весь период ее существования. Начало 21 века компания встретила в состоянии упадка, проиграв конкурентам из Персидского залива, теперь же в индии серьезно настроены взять реванш и полностью захватить внутренний рынок страны.