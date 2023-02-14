Индия готовится к борьбе за авиарынок

По данным западным СМИ индийская авиакомпания Air India готовится заключить контракт с французской компанией Airbus на поставку 250 новых пассажирских авиалайнеров. Если сторонам удастся согласовать все вопросы и заключить сделку — это станет крупнейшим событием в истории мировой авиации.
Глава компании Air India Натараджан Чандрасекаран подчеркнул, что в компании грядет одна из крупнейших трансформаций за весь период ее существования. Начало 21 века компания встретила в состоянии упадка, проиграв конкурентам из Персидского залива, теперь же в индии серьезно настроены взять реванш и полностью захватить внутренний рынок страны.
Ранее СМИ сообщили, что Индия обошла Китай по числу населения и вышла на первое место, обогнав Китай раньше, чем прогнозировали в ООН.