Экспорт угля из Казахстана в Европу вырос за 2022 год на 11%

Казахстан, замещая российский уголь в Европе, нарастил экспорт своего ископаемого через Россию в 2022 году на 11% — до 9,9 млн тонн. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на презентацию Argus «Изменения логистики поставок и транзита сухих грузов в странах Центральной Азии и Южного Кавказа».