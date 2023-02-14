Экспорт угля из Казахстана в Европу вырос за 2022 год на 11%

Казахстан, замещая российский уголь в Европе, нарастил экспорт своего ископаемого через Россию в 2022 году на 11% — до 9,9 млн тонн. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на презентацию Argus «Изменения логистики поставок и транзита сухих грузов в странах Центральной Азии и Южного Кавказа».
Основная доля груза шла в направлении морских портов. От роста экспорта прежде всего выигрывают порты Латвии, отгрузка казахстанского энергоресурса через которые выросла в разы.
По мнению аналитиков, дальнейшее повышение экспорта может осложниться, так как цены на энергетический уголь в ЕС заметно упали по сравнению с осенью 2022 года.
После ввода европейского эмбарго на российский уголь Казахстан выступил одной из стран, которые замещают поставки из РФ на рынке ЕС. Тем временем российские угольные предприятия переориентируют транзит в Азию.