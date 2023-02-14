Необычные предметы в фундаментах зданий могут быть причиной масштабных разрушений в Турции

Сотрудники Генеральной прокуратуры Турции изучили образцы фундаментов зданий, разрушенных в результате масштабных землетрясений. В ходе анализа в них были обнаружены необычные посторонние предметы, сообщает газета Duvar.
Специалисты подчеркивают, что в некоторых фрагментах были найдены амулеты от сглаза, вырезки из газет, а также кусочки пенопласта. По их словам, наличие посторонних предметов в фундаменте крайне негативно влияет на устойчивость всего здания, что может привести к его разрушению из-за подземных толчков. Более подробный анализ также указал на низкое качество материалов, использовавшихся при возведении фундамента.
«На основании наших первоначальных исследований мы обнаружили серьезные дефекты материала», — заявил профессор факультета гражданского строительства Харранского университета Касым Мермерташ.
Сотрудники университета уточнили, что в пронализированных фрагментах бетонного фундамента было зафиксировано крайне высокое содержание песка и гравия. При этом, согласно установленным правилам, размер кусков гравия не может превышать трех сантиметров. Специалистами же были найдены куски «размером с кулак».