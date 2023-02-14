Необычные предметы в фундаментах зданий могут быть причиной масштабных разрушений в Турции

Специалисты подчеркивают, что в некоторых фрагментах были найдены амулеты от сглаза, вырезки из газет, а также кусочки пенопласта. По их словам, наличие посторонних предметов в фундаменте крайне негативно влияет на устойчивость всего здания, что может привести к его разрушению из-за подземных толчков. Более подробный анализ также указал на низкое качество материалов, использовавшихся при возведении фундамента.