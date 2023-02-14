Российский фрегат «Адмирал Горшков» вошел в порт Кейптауна

Сотрудник Генерального консульства РФ в Кейптауне сообщил ТАСС, что корабль пришвартовался у одного из причалов. Известно, что «Адмирал Горшков» будет принимать участие в совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР, которые пройдут с 17 по 27 февраля.