Российский фрегат «Адмирал Горшков» вошел в порт Кейптауна

Фрегат ВМФ РФ «Адмирал Горшков», выполняющий задачи дальнего похода, вошел в порт Кейптауна.
Сотрудник Генерального консульства РФ в Кейптауне сообщил ТАСС, что корабль пришвартовался у одного из причалов. Известно, что «Адмирал Горшков» будет принимать участие в совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР, которые пройдут с 17 по 27 февраля.
«К вечеру 14 февраля станет известно, как долго фрегат пробудет в Кейптауне», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что экипаж «Адмирала Горшкова» отработал артиллерийские стрельбы в Атлантическом океане, пишет «Царьград».