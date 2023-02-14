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Российский фрегат «Адмирал Горшков» вошел в порт Кейптауна

Армия
Российский фрегат «Адмирал Горшков» вошел в порт Кейптауна

Фрегат ВМФ РФ «Адмирал Горшков», выполняющий задачи дальнего похода, вошел в порт Кейптауна.

Сотрудник Генерального консульства РФ в Кейптауне сообщил ТАСС, что корабль пришвартовался у одного из причалов. Известно, что «Адмирал Горшков» будет принимать участие в совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР, которые пройдут с 17 по 27 февраля.

«К вечеру 14 февраля станет известно, как долго фрегат пробудет в Кейптауне», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что экипаж «Адмирала Горшкова» отработал артиллерийские стрельбы в Атлантическом океане, пишет «Царьград».
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