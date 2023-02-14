Депутат Алтухов обосновал необходимость введения безвозмездного проезда «детских» автобусов по платным дорогам

Сегодня, 14 февраля, во втором чтении принят законопроект о бесплатном проезде школьных автобусов по платным автомобильным дорогам. Предложение освободить транспорт, перевозящий школьников, от оплаты при движении по участкам платных дорог инициировано парламентариями из партии «Единая Россия». Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Алтухов.
По его словам, сейчас такие преференции есть у рейсовых автобусов, почтовых и аварийно-спасательных служб, скорых и другого спецтранспорта. А для школьных автобусов на платных участках нет скидок и льгот.
Маршрут построен. Колонка Сергея Алтухова
Хочу отметить, что инициатива касается не только школьных автобусов, но и для автобусов, осуществляющих организованную перевозку детей. Это, в том числе, экскурсионный транспорт, а также те, кто везет спортсменов на соревнования. Вместе с тем движение по альтернативным дорогам занимает гораздо больше времени.
В итоге дети, которые едут на экскурсии, олимпиады или спортивные соревнования, вынуждены проводить лишнее время на зачастую перегруженных, но зато бесплатных дорогах. Физиология детского организма такова, что они хуже переносят перевозку. Детей укачивает, им необходимы более частые санитарные остановки. Поэтому сократить время в пути действительно необходимо.
Для операторов платных дорог выпадающие доходы будут малозаметными, а вот для школ и муниципалитетов, которые в конечном счете оплачивают эти услуги, финансовая нагрузка снизится.
С учетом того, что часть регионов страны в силу обстоятельств ограничены в движении воздушного транспорта, детские организованные группы чаще выбирают наземный и железнодорожный. В нашем регионе много детских лагерей, куда организовано привозят детей со всех уголков страны.
Уверен, что такая льгота для движения по М-4 — основной транспортной артерии региона — будет очень востребована. В случае принятия законопроекта уже в новом учебном году она начнет работать.