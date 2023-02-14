Депутат Алтухов обосновал необходимость введения безвозмездного проезда «детских» автобусов по платным дорогам

Хочу отметить, что инициатива касается не только школьных автобусов, но и для автобусов, осуществляющих организованную перевозку детей. Это, в том числе, экскурсионный транспорт, а также те, кто везет спортсменов на соревнования. Вместе с тем движение по альтернативным дорогам занимает гораздо больше времени.