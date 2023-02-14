Депутат Тихонов: участие в СВО повлияло на мое решение выйти из партии ЛДПР

Депутат муниципального округа Санкт-Петербурга «Шувалово-Озерки», Михаил Тихонов, недавно вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции попросил исключить его из партии ЛДПР, в которой он состоял последние 3,5 года.
«Данное решение не спонтанно, но прочувствовано. Более не вижу и не чувствую ЛДПР в себе, да и любую другую партию из представленных в Думе и ЗакСе», — прокомментировал он свое решение в социальной Сети.
Как отметил депутат лично в беседе с ФАН, военный опыт изменил его мировоззрение, которое больше не позволяет ему находиться в указанных объединениях. На его взгляд, политические партии, которые существуют уже не одно десятилетие, давно себя исчерпали.
В свою очередь депутат Госдумы РФ Василий Власов объяснил решение Тихонова его неожиданным исключением из состава координационного совета регионального отделения. По его мнению, после возвращения в Санкт-Петербург, мундеп был вынужден просить о своем увольнении.
«Для него это стало шоком. И тут вопрос надо задавать руководителю и координатору Санкт-Петербургского регионального отделения, как так получилось, что человека, находящегося в зоне СВО выгоняют из структуры? Хотя президент Российской Федерации абсолютно точно дал понять, что людей, которые уезжают в зону проведения специальной военной операции ни в коем случае нельзя ни увольнять, ни лишать должностей. Другими словами, пока они там — они неприкасаемы», — напомнил Власов.
Михаил Тихонов отдельно поблагодарил лидера партии ЛДПР, ныне покойного Владимира Жириновского за воспитание в нем истинного патриотизма и за «умение идти до конца с верой в свою мечту».