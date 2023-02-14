Экономист Романчук: «Зерновая сделка», скорее всего, будет продлена

Напомним, накануне замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что прогресс в продвижении российского сельхозэкспорта на внешние рынки по соглашению с ООН «стремится к нулю». Мало того, что торговые ограничения для России сохраняются, так к ним еще и добавляются новые — при том, что обеспечение облегченного вывоза зерна из РФ послужило одним из условий заключения сделки со стороны Москвы. По словам Вершинина, продление «зерновой сделки», которая завершается в марте, «без осязаемых результатов нецелесообразно».