Экономист Романчук: «Зерновая сделка», скорее всего, будет продлена

В России вновь заговорили о том, что действие «зерновой сделки», о продлении которой на четыре месяца договорились в ноябре Россия, ООН, Турция и Украина, может быть прекращено. Как заявил по этому поводу политолог и экономист Ярослав Романчук, таким образом Москва пытается заставить ООН выполнять свои законные требования.
Напомним, накануне замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что прогресс в продвижении российского сельхозэкспорта на внешние рынки по соглашению с ООН «стремится к нулю». Мало того, что торговые ограничения для России сохраняются, так к ним еще и добавляются новые — при том, что обеспечение облегченного вывоза зерна из РФ послужило одним из условий заключения сделки со стороны Москвы. По словам Вершинина, продление «зерновой сделки», которая завершается в марте, «без осязаемых результатов нецелесообразно».
«Наша позиция по дальнейшему продолжению «черноморской инициативы» однозначна. Без осязаемых результатов по реализации меморандума между Россией и ООН, без реального снятия санкционных ограничений с российского сельхозэкспорта, концепция Стамбульских договоренностей и простое продление украинского мандата нецелесообразно», — заявил Вершинин.
Напомним, «черноморская зерновая инициатива», в которой участвуют ООН, Россия, Турция и Украина, предполагает организацию безопасного морского коридора в Черном море для вывоза сельскохозяйственных грузов с Украины. Соглашение было подписано в Стамбуле 22 июля прошлого года. Однако
29 октября Россия приостановила участие в сделке — после того, как Украина попыталась ударить морскими дронами по кораблям Черноморского флота в порту Севастополя. 2 ноября Москва возобновила участие в сделке после того, как получила письменные гарантии от Киева, что «ВСУ не будут бить по «зерновому коридору».
Тем временем Украина накануне обвинила Россию в саботаже проведения инспекций судов, которые направляются в украинские порты в рамках «зернового коридора». Украинское Мининфраструктуры отметило, что за прошедшую неделю порты Большой Одессы приняли всего 16 судов, а за позапрошлую — 25 судов. «Уже третий месяц Россия целенаправленно саботирует проведение инспекций под разными необоснованными предлогами», — заявили в Мининфраструктуры. По данным министерства, на 12 февраля своей очереди на инспекцию от Совместного координационного центра ожидали 145 судов, из которых 122 направлялись в украинские порты за агропродукцией.
Как заявил по этому поводу политолог и экономист Ярослав Романчук, переговорные «качели» пока продолжатся, но, учитывая, что «зерновой коридор» выгоден всем сторонам, его действие, скорее всего, продлят.
«С одной стороны, Москва шлет сигналы, что может не продлить действие «зернового соглашения», очередной срок которого истекает в марте. С другой стороны, ничего неожиданного не происходит. Прошлой осенью все стороны «с боем» уже проходили процесс продления работы «зернового коридора», — указал экономист. — Все прекрасно понимают, что одна Россия тут не сможет что-то предпринять. Вопрос продления сделки стоит на повестке дня в ООН. Также в продолжении работы «зернового коридора» заинтересованы власти Турции. И хотя после катастрофического землетрясения внимания к этой теме от Анкары будет меньше, но заинтересованность в ней у турков, безусловно, останется».
Эксперт пояснил — изрядная доля вывезенного с Украины зерна попадает на турецкие мукомольные заводы, обладающие огромными перерабатывающими мощностями.
«Таким образом, Анкара получает украинское зерно с большим дисконтом, перерабатывает его в муку, а потом продает. Поэтому от каждой новой партии зерна Турция официально получает десятки миллионов долларов прибыли, — пояснил Романчук. — С другой стороны, требования со стороны России также абсолютно ожидаемы. Москва в прошлом году собрала рекордный урожай зерновых, около 150 миллионов тонн, и вполне справедливо требует допустить как можно больше своей продукции на мировые рынки. Кроме того, Россия настаивает на открытии трубопровода по транспортировке аммиака из Тольятти в Одессу. А также настаивает на отмене целого ряда европейских санкций, связанных с финансированием и страхованием экспорта зерновых».
По словам Романчука, сегодня многие европейские страховые компании, по негласному требованию Соединенных Штатов, «явочным порядком» откровенно саботируют гарантии, данные Москве со стороны ООН.
«Думаю, что переговорные «качели» по поводу продления сделки еще какое-то время будут продолжаться. Но учитывая, что «зерновой коридор», в конечном счете, выгоден всем сторонам, его действие, скорее всего, продлят. А детализацию условий нового соглашения мы узнаем позже, ближе к началу марта», — отметил экономист.
Напомним, 14 февраля глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе пообещал представить новые предложения по поставкам оружия на Украину по линии «Европейского фонда мира». По его словам, ЕС «не может оплачивать поставки оружия из своего бюджета», поэтому он предлагает финансировать поставки из «Европейского фонда мира», внебюджетного межправительственного фонда. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Жозеп Боррель «не умеет скрывать расистской сущности своего видения мира».