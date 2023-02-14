Стала известна причина закрытия воздушного пространства Молдовы

В результате разведывательных действий боевой авиации Румынии, военные страны выявили отсутствие опасности от пролетающего зонда. Тем не менее в Молдове на некоторое время до выяснения обстоятельств откладывались вылеты гражданских самолетов, в связи с чем авиакомпаниям пришлось получать претензии от пассажиров, требовавших объяснения ситуации.