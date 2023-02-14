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Стала известна причина закрытия воздушного пространства Молдовы

Общество
Стала известна причина закрытия воздушного пространства Молдовы

Румынские вооруженные силы подняли боевые самолеты для проверки подозрительного объекта, нарушившего воздушное пространство государства. В связи с этим власти Молдовы закрыли воздушное пространство до 17:00 по московскому времени.

В результате разведывательных действий боевой авиации Румынии, военные страны выявили отсутствие опасности от пролетающего зонда. Тем не менее в Молдове на некоторое время до выяснения обстоятельств откладывались вылеты гражданских самолетов, в связи с чем авиакомпаниям пришлось получать претензии от пассажиров, требовавших объяснения ситуации.
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