Стала известна причина закрытия воздушного пространства Молдовы

Румынские вооруженные силы подняли боевые самолеты для проверки подозрительного объекта, нарушившего воздушное пространство государства. В связи с этим власти Молдовы закрыли воздушное пространство до 17:00 по московскому времени.
В результате разведывательных действий боевой авиации Румынии, военные страны выявили отсутствие опасности от пролетающего зонда. Тем не менее в Молдове на некоторое время до выяснения обстоятельств откладывались вылеты гражданских самолетов, в связи с чем авиакомпаниям пришлось получать претензии от пассажиров, требовавших объяснения ситуации.