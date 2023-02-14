«Связной» планирует признать себя банкротом

Компания «Связной» собирается подать заявление о признании себя банкротом в арбитражный суд, свидетельствуют данные сайта Федресурса.
Сообщается, что намерение компании связано с появлением признаков банкротства. Кредиторами ретейлера являются «Вымпелком», «Совкомбанк», «Альфа-банк», ООО «Мерлион», ООО «РБ Факторинг».
Напомним, «Связной» специализируется на продаже электроники, техники и аксессуаров для этих товаров.
Ранее стало известно, что «Ростелеком» намерен взыскать с компании 1 млн рублей задолженности за услуги связи, которые были оказаны в период с 2019 по 2022 годы. Всего «Связной» получил около 80 исков на сумму 14,26 млрд рублей.