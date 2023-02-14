«Связной» планирует признать себя банкротом

Ранее стало известно, что «Ростелеком» намерен взыскать с компании 1 млн рублей задолженности за услуги связи, которые были оказаны в период с 2019 по 2022 годы. Всего «Связной» получил около 80 исков на сумму 14,26 млрд рублей.