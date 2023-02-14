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Памятник русскому полководцу Суворову снесли в селе Петровка Одесской области

Общество
Памятник русскому полководцу Суворову снесли в селе Петровка Одесской области

Памятник русскому полководцу Александру Суворову демонтировали в селе Петровка Одесской области.

Решение о сносе приняли власти Белгород-Днестровского района. Об этом сообщают украинские СМИ.

Суворов был великим русским полководцем и сыграл выдающуюся роль в освобождении юго-западных земель Российской империи от турецкого ига. Именно под его командованием русские войска взяли крепость Измаил, которая считалась неприступной.

Борьбу с памятниками, связанными с историей СССР и России, начали на Украине еще в 2015 году. За это время националистами было уничтожено более 2,5 тысячи мемориалов, памятных табличек и бюстов.
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