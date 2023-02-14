Певицы из ДНР Качура и Лисовина рассказали о своем отношении к сбежавшим из России звездам

Спецоперация по освобождению Донбасса положила началом оттока из России некоторых звезд шоу-бизнеса. О своем отношении к таким артистам рассказали певицы из Донецкой Народной Республики Наталья Качура и Маргарита Лисовина.
Как призналась в беседе с изданием «Народные Новости» Качура, ей тяжело судить покинувших Россию коллег. По ее словам, узнать, как именно складывались их судьбы и чем они руководствовались при принятии этого решения, попросту невозможно.
Вторая исполнительница хита «Донбасс за нами» в свою очередь заявила, что к поступившим таким образом артистам можно применить фразу «Не плюй в колодец, из которого пьешь».
«Эти люди заработали себе имя в России, статус, заработали деньги благодаря своим же согражданам. А теперь они уехали за границу и поливают помоями свою страну и ее жителей», — отметила Лисовина.
Певица добавила, что ей на ум не приходит подходящего слова, чтобы описать сложившуюся ситуацию. Так, по словам Лисовиной, быть просто не должно.