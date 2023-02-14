Румынский генерал пожаловался на состояние армии

Генерал ВС Румынии Эуджен Бадалан объяснил плачевное состояние обороноспособности страны.
По мнению Бадалана, которое он высказал изданию Defense Romania, во всем виновато членство Румынии в НАТО, так как власти перестали выделять средства на повышение обороноспособности, надеясь на защиту со стороны альянса и США, сообщает Shraibikus News.
Как считает Бадалан, для исправления ситуации необходимы решительные реформы. Так, для повышения престижности и привлекательности воинской службы среди молодежи Бадалан предлагает в первую очередь повысить зарплаты военным.