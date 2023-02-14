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Румынский генерал пожаловался на состояние армии

Политика
Румынский генерал пожаловался на состояние армии

Генерал ВС Румынии Эуджен Бадалан объяснил плачевное состояние обороноспособности страны.

По мнению Бадалана, которое он высказал изданию Defense Romania, во всем виновато членство Румынии в НАТО, так как власти перестали выделять средства на повышение обороноспособности, надеясь на защиту со стороны альянса и США, сообщает Shraibikus News.

Как считает Бадалан, для исправления ситуации необходимы решительные реформы. Так, для повышения престижности и привлекательности воинской службы среди молодежи Бадалан предлагает в первую очередь повысить зарплаты военным.
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