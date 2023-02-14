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Режиссер Молочников считает, что артисты Ахеджакова и Назаров найдут новую работу

Общество
Режиссер Молочников считает, что артисты Ахеджакова и Назаров найдут новую работу

Увольнение народных артистов Лии Ахеджаковой и Дмитрия Назарова из театров может сократить продолжительность их жизни, поскольку работа в преклонном возрасте заставляет держать себя в тонусе. Об этом заявил режиссер Александр Молочников.

Как сообщает «Что Происходит», по мнению режиссера, такие театральные величины, как Ахеджакова и Назаров, легко найдут новую работу, которая им необходима для продления жизни. Если не в Российской Федерации, то за границей всегда найдутся площадки, на которых знаменитым российским актерам будут рады, заметил 30-летний Молочников, который сам не так давно уехал из России за рубеж.

Кроме того, молодой специалист пожелал пожилым коллегам гастрольных туров. По словам эксперта, он уверен, что численность армии поклонников их таланта останется неизменной.
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