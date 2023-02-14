Режиссер Молочников считает, что артисты Ахеджакова и Назаров найдут новую работу

Как сообщает «Что Происходит», по мнению режиссера, такие театральные величины, как Ахеджакова и Назаров, легко найдут новую работу, которая им необходима для продления жизни. Если не в Российской Федерации, то за границей всегда найдутся площадки, на которых знаменитым российским актерам будут рады, заметил 30-летний Молочников, который сам не так давно уехал из России за рубеж.