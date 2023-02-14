Переговоры по добыче лития в Боливии находятся в завершающей стадии

Леденев отметил, что дочерняя компания «Росатома» Uranium One Group заинтересована в развитии литиевой отрасли Боливии. Переговоры о сотрудничестве находятся в завершающей стадии. Несмотря на то, что в конкурсе победила китайская компания, Россия имеет такое же право на сотрудничество, как и Китай.