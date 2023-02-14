Переговоры по добыче лития в Боливии находятся в завершающей стадии

Посол РФ Михаил Леденев в интервью РИА Новости рассказал, что Россия продолжает вести переговоры по добыче лития в Боливии.
Боливия — страна крупнейших подтвержденных литиевых месторождений. Они расположены в солончаках Койпаса, Уюни и Пастос-Грандес на юго-западном нагорье. По предварительным данным, запасы Уюни оцениваются больше чем в 21 миллион тонн.
Контракт на разработку этих месторождений был подписан в январе с китайской компанией СBC. В объявленном боливийскими властями конкурсе также принимал участие и российский «Росатом». Yacimientos de Litio de Bolivia — государственная компания Боливии по продвижению месторождений литиевой руды — пояснили, что рассматривают возможность подписания контрактов и с другими предприятиями.
Леденев отметил, что дочерняя компания «Росатома» Uranium One Group заинтересована в развитии литиевой отрасли Боливии. Переговоры о сотрудничестве находятся в завершающей стадии. Несмотря на то, что в конкурсе победила китайская компания, Россия имеет такое же право на сотрудничество, как и Китай.
Президент Боливии Луис Арсе подтвердил, что переговоры о контрактах с другими компаниями продолжаются. Так же в ходе переговоров с послом РФ, президент Боливии получил приглашение посетить Россию.