Двигатель самолета рейса Чара — Чита отказал во время полета

Один из двигателей российского пассажирского самолета Ан-24, летевшего из Чары в Читу, отказал во время полета. Об инциденте сообщает во вторник Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
По данным ведомства, все произошло в 160 километрах от забайкальского поселка Чара.
«Самолет осуществил посадку в штатном режиме в аэропорту Читы на вспомогательном двигателе», — говорится в сообщении СК.
На борту находилось 48 человек, никто не пострадал. По факту случившегося следователи начали проверку.