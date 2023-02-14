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Двигатель самолета рейса Чара — Чита отказал во время полета

Происшествия
Двигатель самолета рейса Чара — Чита отказал во время полета

Один из двигателей российского пассажирского самолета Ан-24, летевшего из Чары в Читу, отказал во время полета. Об инциденте сообщает во вторник Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По данным ведомства, все произошло в 160 километрах от забайкальского поселка Чара.

«Самолет осуществил посадку в штатном режиме в аэропорту Читы на вспомогательном двигателе», — говорится в сообщении СК.

На борту находилось 48 человек, никто не пострадал. По факту случившегося следователи начали проверку.
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