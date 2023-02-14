Военный эксперт Кашин рассказал, для чего армии РФ нужны новые беспилотники

По данным западных СМИ, на днях Россия получила от Ирана как минимум 18 тяжелых дронов, способных нести ракеты. Как сообщил по этому поводу ФАН военный аналитик Василий Кашин, новое вооружение может серьезно усилить эффективность действий наших военных на полях сражений.
По данным британских СМИ, Россия получила в свое распоряжение шесть беспилотников Mohajer-6, имеющих дальность полета около 200 километров и несущих по две ракеты под каждым крылом. Кроме того, в распоряжении Минобороны РФ теперь находятся 12 дронов Shahed 191 и 129, которые также способны нести ракеты класса «воздух-земля».
Западные эксперты подчеркивают — указанные модели БПЛА, в отличие от уже используемых российской армией «Шахидов», не камикадзе. Они способны отстреляться по целям и вернуться на базу. К тому же они летают более высоко, чем дроны-камикадзе. Так, БПЛА Mohajer-6, полученные Россией, могут находиться в воздухе шесть часов и работать на электроэнергии. Они могут нести 40-килограммовые бомбы и оснащены высокоточными системами визуализации и наведения.
Shahed-129 несет более тяжелую полезную нагрузку в 60 килограммов, и может оставаться в воздухе четыре часа. В то время как Shahed 191 может летать в течение пяти часов с боевой нагрузкой в 70 килограммов. По мнению аналитиков, оба тяжелых БПЛА оснащены модифицированными двигателями, и способны преодолевать системы помех. По словам экспертов, при достаточной плотности их применения, с помощью этих машин армия РФ сможет наносить удары по глубоким тылам украинских войск. В том числе — по артиллерии и РСЗО (включая «Хаймарсы»), по системам армейской ПВО и объектам критической инфраструктуры.
Как сообщил ФАН военный аналитик, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, армия РФ сейчас достаточно быстро восполняет те пробелы в боевом оснащении, которые фиксировались на начальном этапе спецоперации на Украине.
«Беспилотная авиация действительно необходима российской армии, поскольку она резко повышает потенциал нанесения дальних высокоточных ударов, а также эффективность применения артиллерии. Средние беспилотники, способные летать на значительных высотах — такие, как Mohajer-6, играют важнейшую роль как средство корректировки артиллерийского огня. Они оборудованы достаточно эффективной оптикой, и могут корректировать огонь, находясь вне зоны досягаемости зенитно-ракетных комплексов малого и даже среднего радиуса действия», — указал эксперт.
Кроме того, средние и тяжелые беспилотники важны нашим военным для успешных боевых действий над морскими зонами, там, где у противника нет плотной системы ПВО, сообщил аналитик.
«При этом малые беспилотники сегодня вообще превратились в ключевой элемент ведения боевых действий, без них эффективный бой уже просто невозможно себе представить, — указал Кашин. — Сегодня у России в этой сфере сохраняется «ключевая слабость» в виде недостаточности производственных мощностей для выпуска собственных беспилотников. При том, что технологии их производства у нашей промышленности имеются, но возможности для выпуска еще крайне ограничены. Поэтому импорт БПЛА, в том числе из Ирана — это вполне разумное решение руководства Минобороны».
По мнению Василия Кашина, наличие новых беспилотников позволит армии РФ уничтожать сложную и дорогую технику, предоставленную ВСУ странами НАТО — такую, как РСЗО «Хаймарс» или дальнобойные гаубицы.
«Новые тяжелые и средние БПЛА позволяют нашим военным обеспечивать постоянное наблюдение за прифронтовой зоной, за тылами противника, где часто и базируется западная техника. Они также позволяют использовать артиллерию для изоляции района боевых действий, и одновременно снижают риски для применения нашей боевой пилотируемой авиации. В целом, чем больше у нашей армии беспилотников самых разных видов, тем больше у нас шансов достичь успеха на фронте», — указал Кашин в беседе с ФАН.
Ранее некоторые российские эксперты сравнивали армию РФ с «подслеповатым боксером, имеющим огромные кулаки». Сегодня, сообщил аналитик, это уже не так.
«Думаю, что главные проблемы, наблюдавшиеся в нашей армии на начальном этапе спецоперации на Украине, в последнее время начали успешно решаться. К сожалению, главной из них до сих пор остается серьезное отставание от Запада в сфере космической разведки, и никакой Иран не способен помочь нам ее решить. Тем не менее, насыщение наших боевых порядков новейшей беспилотной авиацией способно хотя бы частично компенсировать нам это отставание», — заключил военный эксперт.
Напомним, накануне американские СМИ сообщили, что Вашингтон прямо заявил Киеву — у США нет лишних дальнобойных ракет ATACMS с дальностью действия до 300 километров, поэтому передавать их Украине Пентагон не планирует. Как сообщили в США, передача ракет ATACMS Украине грозит «истощением американских арсеналов и подрывом боеготовности американских войск». В Пентагоне указали — каждый новый этап военной помощи Киеву предусматривает оценку собственной боеготовности США. По словам американских генералов, сегодня «есть другие способы обеспечить Украине возможность ударов по целям». Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что поставки ATACMS являются «жизненно необходимыми для его страны». При этом США намерены передать Украине дальнобойные боеприпасы GLSDB к РСЗО HIMARS с дальностью действия около 150 километров.