Военный эксперт Кашин рассказал, для чего армии РФ нужны новые беспилотники

Shahed-129 несет более тяжелую полезную нагрузку в 60 килограммов, и может оставаться в воздухе четыре часа. В то время как Shahed 191 может летать в течение пяти часов с боевой нагрузкой в 70 килограммов. По мнению аналитиков, оба тяжелых БПЛА оснащены модифицированными двигателями, и способны преодолевать системы помех. По словам экспертов, при достаточной плотности их применения, с помощью этих машин армия РФ сможет наносить удары по глубоким тылам украинских войск. В том числе — по артиллерии и РСЗО (включая «Хаймарсы»), по системам армейской ПВО и объектам критической инфраструктуры.