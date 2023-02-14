Депутат Хубезов рассказал об интеграции новых территорий в правовое поле РФ в части здравоохранения

В Госдуме во втором и третьем чтении приняли законопроект об интеграции новых территорий в сфере здравоохранения в российское правовое поле.
Выступая перед парламентариями, глава комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов предложил коллегам принять законопроект во втором и третьем чтении поскольку он обеспечивает интегрирование в российское правовое поле сферы охраны здоровья, обязательное медицинское страхование, обращение лекарственных средств и обращения медицинских изделий в связи с их принятием в Российскую Федерацию.
Согласно представленному документу, планируется разрешить работать в сфере медицины и фармацевтики гражданам с сертификатом специалиста, полученным ими на новых территориях до включения в состав России. Срок действия сертификатов специалистов, выданных на новых территориях, подтверждается по 31 декабря 2025 года. С 1 января 2026 года медработники должны быть аккредитованы в установленном законодательством порядке. Медикам предоставляется право пройти такую аккредитацию до 1 января 2026 года.
В случае принятия законопроекта научные работники, которые имеют соответствующие сертификаты, аккредитацию, квалификационную категорию и которые осуществляли научные исследования в сфере охраны здоровья, смогут заниматься также медицинской и фармацевтической деятельностью.
«Минздрав России будет определять случаи допуска к медицинской и фармацевтической деятельности без сертификата или аккредитации, а также особенности проведения аккредитации и медосмотров», — отметил Дмитрий Хубезов.
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