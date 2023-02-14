Депутат Хубезов рассказал об интеграции новых территорий в правовое поле РФ в части здравоохранения

Согласно представленному документу, планируется разрешить работать в сфере медицины и фармацевтики гражданам с сертификатом специалиста, полученным ими на новых территориях до включения в состав России. Срок действия сертификатов специалистов, выданных на новых территориях, подтверждается по 31 декабря 2025 года. С 1 января 2026 года медработники должны быть аккредитованы в установленном законодательством порядке. Медикам предоставляется право пройти такую аккредитацию до 1 января 2026 года.