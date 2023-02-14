Манукян предложил государственные деньги на кино отдать под контроль Михалкову

Издание «Свободная пресса» опубликовало материал, в котором заявило о печальной статистике. Согласно публикации, лишь одна отечественная картина из более сотни фильмов оказалась успешной за ушедший год.
По мнению репортеров, миллиарды рублей растрачиваются впустую, что особенно удручает сейчас, когда западный кинематограф покидает Россию. Пустующим кинотеатрам нечего транслировать, а зритель не горит желанием покупать билеты на российские фильмы.
Из 26 художественных фильмов, субсидируемых Фондом кино, и 85 художественных фильмов, финансируемых Минкультуры, которые были сняты за 2022 год, хорошей кассой может похвастаться комедия «Молодой человек».
Журналист и блогер Вадим Манукян в беседе с корреспондентом ФАН выразил мнение о том, что контроль за бюджетными деньгами на отечественный кинематограф нужно отдать в руки именитого режиссера:
«Я считаю, что деньги нужно давать только тем режиссерам, которые до этого без бюджетных вливаний сумели снять что-то стоящее. Если фильм при скромном бюджете без помощи государства смог понравиться зрителю и сделал кинотеатрам кассу, то этим режиссерам можно дать деньги», — сказал он.
Еще одна категория, по мнению блогера — это успешные кейсы в прошлом. Вот тем творческим группам, которые снимали фильмы «Чебурашка», «Холоп», «Движение вверх», «Последний богатырь» можно смело снова давать деньги, считает он.
«В целом, конечно хотелось бы еще увидеть фильм Никиты Михалкова. Очень надеюсь, что Мастер снова что-то снимет. Да и вообще неплохо было бы, чтобы выделение государством денег на кино и идеи фильмов Никита Сергеевич оценивал лично», — подытожил Манукян.
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