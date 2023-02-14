Губернатор Ярославской области поддержал игроков «Шинника» после драки с украинскими футболистами

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев прокомментировал драку футболистов «Шинника» и «Миная». Политик занял сторону российских спортсменов.
Массовая потасовка с участием футболистов «Шинника» и «Миная» произошла вечером 13 февраля. В ходе инцидента сразу несколько представителей ярославского клуба получили травмы средней тяжести. Евраев в своем Telegram-канале высказал мнение по поводу произошедшей ситуации в Анталье.
«Парни из нашего ярославского футбольного клуба "Шинник" правильно и жестко среагировали на наглое поведение команды футболистов из Украины и дали им соответствующий отпор. Полностью поддерживаем наших ребят», — заявил губернатор.
Ранее «Минай» выпустил официальное заявление на своих ресурсах по поводу массовой драки с игроками «Шинника». Представители украинского клуба заявили, что просили не селить их в один отель с ярославской командой.