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Губернатор Ярославской области поддержал игроков «Шинника» после драки с украинскими футболистами

Спорт
Губернатор Ярославской области поддержал игроков «Шинника» после драки с украинскими футболистами

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев прокомментировал драку футболистов «Шинника» и «Миная». Политик занял сторону российских спортсменов.

Массовая потасовка с участием футболистов «Шинника» и «Миная» произошла вечером 13 февраля. В ходе инцидента сразу несколько представителей ярославского клуба получили травмы средней тяжести. Евраев в своем Telegram-канале высказал мнение по поводу произошедшей ситуации в Анталье.

«Парни из нашего ярославского футбольного клуба "Шинник" правильно и жестко среагировали на наглое поведение команды футболистов из Украины и дали им соответствующий отпор. Полностью поддерживаем наших ребят», — заявил губернатор.

Ранее «Минай» выпустил официальное заявление на своих ресурсах по поводу массовой драки с игроками «Шинника». Представители украинского клуба заявили, что просили не селить их в один отель с ярославской командой.
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