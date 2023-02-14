Перечислены восемь подтвержденных наукой плюсов употребления киви

Киви богат множеством полезных микроэлементов. Специалисты назвали сразу восемь преимуществ добавления этого фрукта в рацион, подтвержденных наукой.
Ученые выяснили, что в киви содержатся витамины C, E и K, каротиноиды, полифенолы, фолиевая кислота. Фрукт даже снимает окислительный стресс. На этом фоне его рекомендовали употреблять для поддержания иммунитета, здоровья органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, передает Planet Today.
Согласно исследованиям, добавление киви в рацион способствует увеличению минеральной плотности костей, а фенольные компоненты продукта положительно влияют на метаболизм. Благодаря лютеину и зеаксантину киви полезен для здоровья глаз, а уникальная комбинация волокон поддерживает в должном состоянии ЖКТ и способствует снижению веса.