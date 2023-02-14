Перечислены восемь подтвержденных наукой плюсов употребления киви

Ученые выяснили, что в киви содержатся витамины C, E и K, каротиноиды, полифенолы, фолиевая кислота. Фрукт даже снимает окислительный стресс. На этом фоне его рекомендовали употреблять для поддержания иммунитета, здоровья органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, передает Planet Today.