Мобилизованным военнослужащим ВСУ выдали ветки деревьев вместо автоматов на время обучения

Мобилизованным бойцам ВСУ на время прохождения боеподготовки выдали ветки деревьев вместо автоматов.
Отмечается, что у командования не нашлось для военнослужащих даже пневматического оружия, поэтому было решено воспользоваться подручными средствами. Предполагается, что ВСУ столкнулись с острой нехваткой стрелкового вооружения.
Кроме того, есть версия, что новобранцам просто не хотят доверять боевое оружие. Подобная осторожность позволяет исключить риск дезертирства вооруженных бойцов.
Ранее замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что у ВСУ практически не осталось боеприпасов, пишет «Царьград».