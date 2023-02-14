В Минобороны Польши опровергли нарушение воздушного пространства российским самолетами

По информации ведомства нидерландские летчики действительно сопровождали российские самолеты, однако Россия не вторгалась в воздушное пространство Польши.
Также в Варшаве уточнили, что российская авиагруппа двигалась вблизи границ, однако затем проследовала в нейтральные воды и вернулась на место базирования. Подъем же в воздух нидерландских истребителей назвали обычной процедурой наблюдения за приграничным воздушным пространством.
Ранее Министерство обороны Нидерландов заявило, что их летчикам удалось перехватить авиагруппу российских самолетов в небе над Польшей.
В пятницу Молдавия уже обвинила Россию в нарушении воздушного пространства. Согласно данным, которыми Киев поделился с Кишиневым, российская ракета пересекла воздушное пространство Румынии и Молдовы, после чего упала на территории Украины. В Румынии опровергли заявления Украины.