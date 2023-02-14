В Минобороны Польши опровергли нарушение воздушного пространства российским самолетами

Также в Варшаве уточнили, что российская авиагруппа двигалась вблизи границ, однако затем проследовала в нейтральные воды и вернулась на место базирования. Подъем же в воздух нидерландских истребителей назвали обычной процедурой наблюдения за приграничным воздушным пространством.