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В Минобороны Польши опровергли нарушение воздушного пространства российским самолетами

Политика
В Минобороны Польши опровергли нарушение воздушного пространства российским самолетами

По информации ведомства нидерландские летчики действительно сопровождали российские самолеты, однако Россия не вторгалась в воздушное пространство Польши.

Также в Варшаве уточнили, что российская авиагруппа двигалась вблизи границ, однако затем проследовала в нейтральные воды и вернулась на место базирования. Подъем же в воздух нидерландских истребителей назвали обычной процедурой наблюдения за приграничным воздушным пространством.

Ранее Министерство обороны Нидерландов заявило, что их летчикам удалось перехватить авиагруппу российских самолетов в небе над Польшей.

В пятницу Молдавия уже обвинила Россию в нарушении воздушного пространства. Согласно данным, которыми Киев поделился с Кишиневым, российская ракета пересекла воздушное пространство Румынии и Молдовы, после чего упала на территории Украины. В Румынии опровергли заявления Украины.
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