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ФАН узнал подробности о состоянии госпитализированной с симптомами COVID-19 тренера Штельбаумс

Общество
ФАН узнал подробности о состоянии госпитализированной с симптомами COVID-19 тренера Штельбаумс

Заслуженного тренера России по художественной гимнастике Веру Штельбаумс госпитализировали в Москве с симптомами коронавирусной инфекции. Выяснились подробности о ее состоянии.

Как рассказал ФАН осведомленный источник, состояние 85-летнего тренера оценивается как средней тяжести.

«Сейчас температура почти в норме — 37,1 [градуса]. Результатов теста на коронавирус пока нет», — рассказал источник, добавив, что тренера доставили в больницу в Коммунарке.

Ранее сообщалось, что Штельбаумс почувствовала себя плохо. Температура тренера подскочила до 37,5 градуса, у нее появились насморк, кашель и общее недомогание.
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