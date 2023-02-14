ФАН узнал подробности о состоянии госпитализированной с симптомами COVID-19 тренера Штельбаумс

Заслуженного тренера России по художественной гимнастике Веру Штельбаумс госпитализировали в Москве с симптомами коронавирусной инфекции. Выяснились подробности о ее состоянии.
Как рассказал ФАН осведомленный источник, состояние 85-летнего тренера оценивается как средней тяжести.
«Сейчас температура почти в норме — 37,1 [градуса]. Результатов теста на коронавирус пока нет», — рассказал источник, добавив, что тренера доставили в больницу в Коммунарке.
Ранее сообщалось, что Штельбаумс почувствовала себя плохо. Температура тренера подскочила до 37,5 градуса, у нее появились насморк, кашель и общее недомогание.