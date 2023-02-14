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Эксперт Шамузафаров объяснил, почему землетрясения в Турции принесли столько разрушений

Общество
Эксперт Шамузафаров объяснил, почему землетрясения в Турции принесли столько разрушений

Истинную причину разрушений, которые произошли в Турции из-за землетрясений, раскрыл член совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков Анвар Шамузафаров.

По его словам, в республике используют систему с плоскими перекрытиями. Они опираются на колонны без вспомогательных балок. Кроме того, масштабные разрушения могут быть связаны с низким качеством материалов.

«Если бетон весь рассыпался или оказался некачественный металл, то во время разбора завалов это все видно. В момент пока разбирают завалы, тут же происходит и оценка», — сообщил Шамузафаров в беседе с ТАСС.

Разрушительное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Оно стало самым мощным в республике за последние десятилетия. Спасатели продолжают разгребать завалы в поисках выживших.
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