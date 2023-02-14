Мемориальная доска в память о погибшем на Украине бойце Росгвардии украсит фасад одной из школ Сыктывкара

Память о погибшем в зоне проведения спецоперации бойце Росгвардии увековечат в Сыктывкаре. Такую информацию озвучили в пресс-службе Северо-Западного округа силового ведомства.
Уточняется, что речь идет о старшем лейтенанте полиции Михаиле Ребенке, который получил смертельное ранение в ходе выполнения боевой задачи 8 сентября 2022 года. Напоминать горожанам о подвиге обладателя ордена Мужества будет мемориальная доска с краткой биографией героя. Ее установят на фасаде средней школе № 35.
В пресс-службе добавили, что за плечами погибшего сотрудника ОМОН «Зырянин» Управления Росгвардии по Республике Коми был большой опыт. Ранее он выполнял задачи на территории Северо-Кавказского региона.