Мемориальная доска в память о погибшем на Украине бойце Росгвардии украсит фасад одной из школ Сыктывкара

Уточняется, что речь идет о старшем лейтенанте полиции Михаиле Ребенке, который получил смертельное ранение в ходе выполнения боевой задачи 8 сентября 2022 года. Напоминать горожанам о подвиге обладателя ордена Мужества будет мемориальная доска с краткой биографией героя. Ее установят на фасаде средней школе № 35.