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В Москве на три дня парковка автомобилей станет бесплатной

Общество
В Москве на три дня парковка автомобилей станет бесплатной

Парковка автомобилей на улицах Москвы станет бесплатной с 23 по 25 февраля. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Такая мера коснется улиц, где работают тарифы 380 и 450 рублей в час. Это связано с небольшим количеством транспорта в праздники.

«В праздничные дни жители реже выезжают в город на личных автомобилях, а значит, улицы меньше загружены», — написал Собянин на своем канале в Telegram.

С 26 февраля городские парковки возобновят работу в обычном режиме. Стоянки со шлагбаумом будут работать платно все дни.
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