СБУ предъявила обвинение первому замглавы Генштаба ВС РФ по трем статьям УК Украины

Первому заместителю начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Сергею Рудскому, занимающемся должность начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России, Служба безопасности Украины предъявила обвинение сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
Как сообщили в СБУ, Рудского обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в планировании, подготовке и ведении «агрессивной войны» в отношении Киева.
«Следователи Службы безопасности Украины предъявили Сергею Рудскому обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.
Другие подробности не приводятся.