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СБУ предъявила обвинение первому замглавы Генштаба ВС РФ по трем статьям УК Украины

Происшествия
СБУ предъявила обвинение первому замглавы Генштаба ВС РФ по трем статьям УК Украины

Первому заместителю начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Сергею Рудскому, занимающемся должность начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России, Служба безопасности Украины предъявила обвинение сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили в СБУ, Рудского обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в планировании, подготовке и ведении «агрессивной войны» в отношении Киева.

«Следователи Службы безопасности Украины предъявили Сергею Рудскому обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.
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