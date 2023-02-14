Кирби объяснил, почему над США обнаружили большое количество летающих объектов

Американские военные настроили радиолокационные системы, поэтому за последние несколько дней в небе над США было обнаружено большое количество летающих объектов.
С таким заявлением выступил координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джон Кирби. Он отметил, что специалисты североамериканского командования ПВО (NORAD) отрегулировали параметры чувствительности РЛС для обнаружения различных воздушных объектов.
«И когда вы повышаете чувствительность радаров, вы, вероятно, увидите больше таких ситуаций», — объяснил он.
Стоит добавить, что ВС США 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект в небе над страной за последние восемь дней, передает «Царьград».