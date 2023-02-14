Израильские солдаты застрелили палестинского подростка на Западном берегу

Палестинский подросток попытался подойти с взрывчаткой к солдатам, за что был убит.
17-летний палестинец был застрелен солдатами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после попытки бросить в них взрывное устройство в лагере беженцев Аль-Фараа на севере Западного берега утром 14 февраля.
По данным пресс- службы ЦАХАЛ, палестинец, которого опознали как Махмуда Маджеда Мухаммада Аль-Айиди, попытался приблизиться к солдатам со взрывчаткой, и те застрелили его. Проведя обыск, военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили несколько гильз.
Операция «Разбей волну»
23 палестинца были арестованы на Западном берегу рано утром во вторник в рамках операции «Разбей волну». Подозреваемых задерживали в Дейр-эль-Асале, Эйн-Ябруде, Калькилии, Ятте, Наблусе, Кусре, Аль-Бире, Кафр- Акабе и Аудже. Во время арестов военнослужащие ЦАХАЛ изъяли М16, пистолет, магазин, несколько автомобилей, использовавшихся для перевозки нелегалов и пистолет-пулемет.
Новый виток обострения палестино-израильского конфликта произошел после того, как во время рейда на территории лагеря беженцев Дженин военнослужащие ЦАХАЛ убили десять человек, в том числе пожилую женщину. Днем раньше при схожих обстоятельствах в городе Калькилия и лагере беженцев «Шуафат» были убиты два палестинца.
В ответ боевики совершили нападение на синагогу в Восточном Иерусалиме, застрелив семерых израильтян. 28 января сотрудники израильских сил безопасности задержали 13-летнего подростка, ранившего из огнестрельного оружия двух человек в восточной части Иерусалима.
После этого силовые структуры еврейского государства регулярно проводят ночные рейды на Западном берегу в поисках членов палестинских вооруженных формирований.