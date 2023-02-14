Израильские солдаты застрелили палестинского подростка на Западном берегу

Новый виток обострения палестино-израильского конфликта произошел после того, как во время рейда на территории лагеря беженцев Дженин военнослужащие ЦАХАЛ убили десять человек, в том числе пожилую женщину. Днем раньше при схожих обстоятельствах в городе Калькилия и лагере беженцев «Шуафат» были убиты два палестинца.