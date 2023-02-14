Врачи объяснили, как пневмония обернулась для Костомарова ампутацией

Российский фигурист Роман Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией, и с каждым днем состояние спортсмена становилось все хуже. Врачи объяснили, как недуг довел олимпийского чемпиона в парных танцах на льду до ампутации.
По словам врачей, в больницу Костомарова доставили с температурой 40 градусов. Фигурист признался, что в течение нескольких дней занимался самолечением.
«А параллельно еще больной катался на ледовых шоу. Все его отговаривали, мол, отлежись, но он говорил, что надо зарабатывать. Главная беда в том, что когда началось лечение в клинике, иммунитета у Костомарова практически не было. Состояние его ухудшалось с каждым днем», — цитирует одного из них kp.ru.
Собеседник издания выразил надежду, что некроз тканей у Костомарова прекратится и госпитализированному фигуристу станет лучше.
Ранее СМИ сообщили, что врачи больницы в Коммунарке убрали весь некроз Костомарову. По последним данным, фигурист лишился стопы и нескольких пальцев обеих рук.