Российский и латвийский писатель Андрей Левкин скончался на 69-м году жизни

Спустя четыре года писатель переехал в Москву, где встал у руля интернет-проектов «СМИ.ру» и «Полит.ру», а также стал выступать колумнистом в других изданиях. В начале 2000-х Андрей Левкин стал обладателем премии Андрея Белого за сборники «Двойники» и «Цыганский роман».