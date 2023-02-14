Российский и латвийский писатель Андрей Левкин скончался на 69-м году жизни. Причина и обстоятельства смерти литератора и журналиста не разглашаются.
Левкин родился в Риге в 1954 году. В 1980-1990х годах мужчина занимал пост редактора в русском издании рижского прогрессивного литературного журнала «Родник». В 1994 году Андрей Левкин стал обладателем Малой Букеровской премии как «лучший русскоязычный литературный журнал ближнего зарубежья».
Спустя четыре года писатель переехал в Москву, где встал у руля интернет-проектов «СМИ.ру» и «Полит.ру», а также стал выступать колумнистом в других изданиях. В начале 2000-х Андрей Левкин стал обладателем премии Андрея Белого за сборники «Двойники» и «Цыганский роман».