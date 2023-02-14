Замминистра МИД РФ Богданов обсудил с послом ЦАР проекты двустороннего сотрудничества

Москва, 14 февраля. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел рабочую встречу с послом ЦАР Леоном Додону Пунагаза.
Стороны обсудили будущие проекты сотрудничества между странами. Особое внимание собеседники уделили торгово-экономическому взаимодействию, инвестиционной политике и гуманитарным программам.
Замминистра иностранных дел РФ подтвердил готовность Москвы продолжать содействие центральноафриканским властям в деле укрепления безопасности. По его словам, Россия заинтересована в стабильном развитии как республики, так и всего региона.
Богданов и Пунагаза обсудили подготовку и проведение ряда важнейших встреч на высшем уровне. Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера подтвердил участие во втором саммите «Россия — Африка», который состоится в конце июля 2023 года в Санкт-Петербурге.
Кроме того, центральноафриканская делегация посетит площадку межпарламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире». Главной темой мероприятия станет сотрудничество в экономической, энергетической и продовольственной областях, а также в сфере безопасности.