Школьные автобусы будут ездить по коммерческим дорогам бесплатно

Соответствующий законопроект внесли несколько депутатов и сенаторов, в том числе вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев. В соответствии с текстом законопроекта школьные автобусы получают право бесплатного проезда по платным участкам автодорог.
Парламентарии отметили важность законопроекта в вопросе снятия финансового бремени за оплату проезда по платным дорогам с родителей детей и со школ. Сам законопроект о проезде по платным дорогам был принят в Государственной думе Российской Федерации во втором чтении.
Возможность бесплатного проезда позволит школьникам проще и быстрее добираться до образовательных учреждений, а сам закон вступит в силу в этом году.