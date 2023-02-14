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Школьные автобусы будут ездить по коммерческим дорогам бесплатно

Общество
Школьные автобусы будут ездить по коммерческим дорогам бесплатно

Соответствующий законопроект внесли несколько депутатов и сенаторов, в том числе вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев. В соответствии с текстом законопроекта школьные автобусы получают право бесплатного проезда по платным участкам автодорог.

Парламентарии отметили важность законопроекта в вопросе снятия финансового бремени за оплату проезда по платным дорогам с родителей детей и со школ. Сам законопроект о проезде по платным дорогам был принят в Государственной думе Российской Федерации во втором чтении.

Возможность бесплатного проезда позволит школьникам проще и быстрее добираться до образовательных учреждений, а сам закон вступит в силу в этом году.
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