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Минобороны Норвегии передаст Украине восемь танков Leopard 2

Армия
Минобороны Норвегии передаст Украине восемь танков Leopard 2

Украинская армия получит от Норвегии восемь танков немецкого производства Leopard 2, заявил глава норвежского минобороны Бьорн Арильд Грам.

По его словам, Украине также будут поставлены несколько машин поддержки, боеприпасы и запчасти для танков.

«Подарим Украине восемь танков и до четырех машин поддержки. Несколько союзных стран сделали то же самое», — сообщил министр.

Бьорн Арильд Грам добавил, что Норвегия также предложит 250 миллионов крон на снаряды для тяжелых боевых машин.

Ранее в Пентагоне заявили, что как минимум восемь стран будут поставлять украинской армии Leopard 2, пишет «Царьград».
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