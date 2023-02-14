Минобороны Норвегии передаст Украине восемь танков Leopard 2

Украинская армия получит от Норвегии восемь танков немецкого производства Leopard 2, заявил глава норвежского минобороны Бьорн Арильд Грам.
По его словам, Украине также будут поставлены несколько машин поддержки, боеприпасы и запчасти для танков.
«Подарим Украине восемь танков и до четырех машин поддержки. Несколько союзных стран сделали то же самое», — сообщил министр.
Бьорн Арильд Грам добавил, что Норвегия также предложит 250 миллионов крон на снаряды для тяжелых боевых машин.
Ранее в Пентагоне заявили, что как минимум восемь стран будут поставлять украинской армии Leopard 2, пишет «Царьград».