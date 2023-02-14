Саймс рассказал, как быстро ВС РФ способны подготовить ядерное оружие к применению

Россия в случае необходимости способна перебросить тактическое ядерное оружие в конкретный заданный район в течение нескольких дней. Об этом заявил политолог-американист Дмитрий Саймс.
Он назвал «откровенной глупостью» заявления Запада о том, что Россия не сможет применить ядерное оружие, потому что оно якобы находится на складах.
«Передать ядерное оружие в войска при наличии хорошо разработанных процедур – вопрос нескольких дней», — констатировал политолог.
НАТО демонстрирует двойные стандарты, когда вероятность применения ядерного оружия РФ расценивается, как чудовищное преступление, но если это будет хорошо для США и Североатлантического альянса, то применение такого оружия будет приемлемым, подчеркивает политолог, передает SM.NEWS.
Саймс убежден, что российское правительство совершенно не заинтересовано в подобного рода действиях, к тому же, с учетом текущей ситуации в зоне СВО, в применении ядерного оружия нет абсолютно никакой необходимости, резюмирует политолог.
Ранее «Царьград» писал, что в американских таблоидах стала появляться информация о возможности передачи Украине ядерного оружия властями США.