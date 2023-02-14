Саймс рассказал, как быстро ВС РФ способны подготовить ядерное оружие к применению

НАТО демонстрирует двойные стандарты, когда вероятность применения ядерного оружия РФ расценивается, как чудовищное преступление, но если это будет хорошо для США и Североатлантического альянса, то применение такого оружия будет приемлемым, подчеркивает политолог, передает SM.NEWS.