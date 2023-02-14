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Депутат Луговой призвал закрыть посольства недружественных России стран

Политика
Депутат Луговой призвал закрыть посольства недружественных России стран

Парламентарий Андрей Луговой выступил с довольно жестким предложением относительно государств, придерживающихся антироссийской политике. Информация об этом была опубликована 14 февраля.

Депутат призвал немедленно прекратить цирк, который образовался вокруг дипломатических связей Москвы с недружественным Западом и странами Прибалтики. Он потребовал незамедлительного закрытия их дипучреждений на российской территории. Соответствующие призывы Луговой опубликовал в своем Telegram-канале.

«Требую закрыть посольства Британии, Польши, стран Прибалтики, Болгарии, Румынии, Словакии и Чехии <...> и лишить дипломатического статуса их огромный штат сотрудников», — написал он.

Ранее МИД Австрии призвал Евросоюз сохранить площадки для проведения переговоров с Кремлем.
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