Парламентарий Андрей Луговой выступил с довольно жестким предложением относительно государств, придерживающихся антироссийской политике. Информация об этом была опубликована 14 февраля.
Депутат призвал немедленно прекратить цирк, который образовался вокруг дипломатических связей Москвы с недружественным Западом и странами Прибалтики. Он потребовал незамедлительного закрытия их дипучреждений на российской территории. Соответствующие призывы Луговой опубликовал в своем Telegram-канале.
«Требую закрыть посольства Британии, Польши, стран Прибалтики, Болгарии, Румынии, Словакии и Чехии <...> и лишить дипломатического статуса их огромный штат сотрудников», — написал он.
Ранее МИД Австрии призвал Евросоюз сохранить площадки для проведения переговоров с Кремлем.