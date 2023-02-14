Депутат Луговой призвал закрыть посольства недружественных России стран

Депутат призвал немедленно прекратить цирк, который образовался вокруг дипломатических связей Москвы с недружественным Западом и странами Прибалтики. Он потребовал незамедлительного закрытия их дипучреждений на российской территории. Соответствующие призывы Луговой опубликовал в своем Telegram-канале.