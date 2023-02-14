Лучшей парой самарского зоопарка стали амурские тигры

Накануне этого специфического праздника в зоопарке инициировали в официальных соцсетях организации опрос среди посетителей относительно самой романтичной пары животных из представленных в учреждении. В итоге звание «Лучшая пара Самарского зоопарка – 2023» завоевали амурские тигры Кактус и Кассандра, сообщает sovainfo.ru.