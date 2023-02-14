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Лучшей парой самарского зоопарка стали амурские тигры

Общество
Лучшей парой самарского зоопарка стали амурские тигры

Руководство Самарского зоопарка оригинальным образом обыграло День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля.

Накануне этого специфического праздника в зоопарке инициировали в официальных соцсетях организации опрос среди посетителей относительно самой романтичной пары животных из представленных в учреждении. В итоге звание «Лучшая пара Самарского зоопарка – 2023» завоевали амурские тигры Кактус и Кассандра, сообщает sovainfo.ru.

Победителям вручат памятный знак в виде сердечка и угостят любимым лакомством. Второе место принявшие участие в опросе самарцы присудили серебристо-черным лисицам, а на третью ступень пьедестала определили ожереловых попугаев.
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