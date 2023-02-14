Лучшей парой самарского зоопарка стали амурские тигры

Руководство Самарского зоопарка оригинальным образом обыграло День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля.
Накануне этого специфического праздника в зоопарке инициировали в официальных соцсетях организации опрос среди посетителей относительно самой романтичной пары животных из представленных в учреждении. В итоге звание «Лучшая пара Самарского зоопарка – 2023» завоевали амурские тигры Кактус и Кассандра, сообщает sovainfo.ru.
Победителям вручат памятный знак в виде сердечка и угостят любимым лакомством. Второе место принявшие участие в опросе самарцы присудили серебристо-черным лисицам, а на третью ступень пьедестала определили ожереловых попугаев.