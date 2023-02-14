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Танзания спустила на воду круизный лайнер собственного производства

Весь мир
Танзания спустила на воду круизный лайнер собственного производства

Додома, 14 февраля. Танзанийская судоверфь спустила на воду первый круизный лайнер MV Mwanza Hapa Kazi Tu собственного производства.

Согласно техническим характеристикам, корабль сможет перевозить 1200 пассажиров, 400 тонн груза и 20 легковых автомобилей. По словам инженеров, на данный момент работы завершены на 82%.

«Мы можем сказать, что строительство судна практически закончено. Оставшиеся 18% — это лишь незначительные установки, которые наши сотрудники выполнят менее чем за четыре месяца», — добавил представитель компании-подрядчика Marine Services Company Limited Эрик Хамисси.

Лайнер станет курсировать по озеру Виктория, обеспечивая торговую связь между крупными городами Танзании и Уганды. По словам представителей властей в Додоме, судно поможет стимулировать экономику и откроет новые рынки как внутри страны, так и за ее пределами.

Ранее правительство республики запустило строительство порта Мбамба-Бей на юге страны. Терминал расположен на озере Малави, и после введения в эксплуатацию гавань позволит расширить экспортные возможности государства.
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