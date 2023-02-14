Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Румынии. О подземных толчках сообщили представители Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр колебаний земной коры располагался в 56 км к северо-востоку от города Дробета-Турну-Северин. Отмечается, что в этом населенном пункте проживают 102 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Аналогичное природное явление произошло в Румынии накануне, 13 февраля. Тогда на юго-западе страны были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,2.