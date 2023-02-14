Директор Ассоциации туроператоров рассказала, когда компании смогут погасить долги перед народом

За несостоявшиеся туры из-за пандемии и специальной военной операции на Украине туроператоры России вернут туристам долги в течение первого полугодия, заявляет АТОР.
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала, что по данным опросов долг туроператоров составляет около одного миллиарда рублей. Вероятность возвращения денежных средств в сравнении с прошлым годом крайне высока.
Министерство экономического развития РФ сообщило, что правительство не намерено совершать какие-либо действия по продлению отсрочки туроператорам по возврату денежных средств клиентам на момент 2023 года.
В декабре 2022 года долг туроператоров сократился до 1,5 миллиарда рублей. Об этом стало известно на выступлении расширенного заседания президиума правительственной комиссии по развитию туризма, отмечает РИА Новости.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что в апреле 2022 года задолженность составляла порядка сорока миллиардов рублей, а в октябре задолженность сократилась до десяти миллиардов.