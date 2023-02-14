Гумштаб РФ: Норвегия представила ложную информацию о радиоактивном заражении под Киевом

Осло вместе с Киевом представил ложные сведения относительно радиации, которая якобы зафиксирована рядом с украинской столицей. Такая информация была обнародована 14 февраля.
По информации сотрудников российского гуманитарного штаба, документы норвежских и украинских специалистов о радиоактивном заражении Бучи, Гостомеля, Ирпеня и других территорий, находящихся вблизи Киева, не соответствуют действительности.
«Совместно с представителями украинских спецслужб оформлены сфальсифицированные протоколы якобы наличия "радиоактивного заражения" данных территорий», — говорится в заявлении.
Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал материалы, в которых говорится о причастности Белого дома и Норвегии к теракту на «Северных потоках».