Страны Европы остались бы без боеприпасов в случае военного столкновения с Россией уже спустя несколько дней после его начала, пишет Reuters.
В публикации отмечается, что из-за высоких темпов поставок вооружений Украине западные страны сильно истощили свои запасы. Это привело к появлению проблем с их собственной безопасностью. Так, на сегодняшний день ни одному европейскому государству, поддерживающему Киев, не удалось решить всех проблем с нехваткой оружия и боеприпасов, передает «Царьград».
Сложившаяся ситуация вызывает беспокойство у лидеров стран Европы. В Британии, например, забили тревогу после того, как армия из-за поставок оружия Киеву лишилась всех артиллерийских орудий AS-90.