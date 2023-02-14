Reuters: Европа столкнулась с проблемами безопасности из-за помощи Украине

В публикации отмечается, что из-за высоких темпов поставок вооружений Украине западные страны сильно истощили свои запасы. Это привело к появлению проблем с их собственной безопасностью. Так, на сегодняшний день ни одному европейскому государству, поддерживающему Киев, не удалось решить всех проблем с нехваткой оружия и боеприпасов, передает «Царьград».