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Минобороны РФ: Киев готовит крупную провокацию перед спецсессией Генассамблеи ООН

Армия
Минобороны РФ: Киев готовит крупную провокацию перед спецсессией Генассамблеи ООН

Украинские военные намерены устроить провокацию на Чернобыльской АЭС для обвинений в адрес России, сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, Киев намерен представить заведомо ложные материалы о якобы осуществлявшемся вывозе радиоактивных материалов с территории ЧАЭС.

«Готовятся фальшивые "доказательства" якобы "расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования"», — сказано в коммюнике.

При этом подчеркивается, что обвинения планируется выдвинуть перед спецсессией Генассамблеи ООН.
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