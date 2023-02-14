Минобороны РФ: Киев готовит крупную провокацию перед спецсессией Генассамблеи ООН

Украинские военные намерены устроить провокацию на Чернобыльской АЭС для обвинений в адрес России, сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, Киев намерен представить заведомо ложные материалы о якобы осуществлявшемся вывозе радиоактивных материалов с территории ЧАЭС.
«Готовятся фальшивые "доказательства" якобы "расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования"», — сказано в коммюнике.
При этом подчеркивается, что обвинения планируется выдвинуть перед спецсессией Генассамблеи ООН.