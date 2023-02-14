Курс доллара по отношению к рублю вырос на 23 копейки

Стоимость этих трех иностранных валют имеет стабильную тенденцию за последние 7 дней. Лишь 11-12.02.2023 наблюдались относительно резкие колебания, однако уже на следующий день курс выровнялся и практически вернулся к прежним значениям, которые можно было отмечать 10.02.2023.