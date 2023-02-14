Курс доллара по отношению к рублю вырос на 23 копейки

Центральный Банк России представил информацию о курсе национальной валюты России по отношению к другим валютам. Установленный курс на 15.02.2023 будет составлять 73,8 рубля. Доллар подорожает на 23 копейки.
Среди данных ЦБ РФ также фигурируют курсы и на юань – 10,8 рублей и евро – 79,3 рубля, а также на другие валюты. Китайский юань подорожает на 5 копеек, а европейская валюта на 66,5 копеек.
Стоимость этих трех иностранных валют имеет стабильную тенденцию за последние 7 дней. Лишь 11-12.02.2023 наблюдались относительно резкие колебания, однако уже на следующий день курс выровнялся и практически вернулся к прежним значениям, которые можно было отмечать 10.02.2023.