Президент ЦАР принял участие в открытии Всемирного саммита правительств в Дубае

Дубай, 14 февраля. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера принял участие в церемонии открытия Всемирного саммита правительств, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах.
Встреча посвящена актуальным вызовам современной системы государственной власти. Гости форума обсудят развитие цифровой экономики, модернизацию здравоохранения и внедрение информационных технологий.
Президент ЦАР уже провел переговоры с лидером Сейшельских островов Вавелем Рамкалаваном. Главы обеих республик договорились укреплять взаимное сотрудничество в таких областях, как туризм и электронные платежные системы.
Ранее Фостен-Арканж Туадера встретился с премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочеством Мохаммедом Бен Рашидом Аль Мактумой. Центральноафриканский лидер поблагодарил руководителя правительства ОАЭ за приглашение и подписал меморандум о взаимном обмене опытом в вопросах государственного управления.
Президент ЦАР активно поддерживает и развивает внешнеполитические связи с государствами за пределами Черного материка. Центральноафриканский лидер примет участие в саммите «Россия — Африка», который состоится в конце июля в Санкт-Петербурге.