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Мишустин: российские власти не допустили негативного развития экономики

Экономика
Мишустин: российские власти не допустили негативного развития экономики

Российские власти смягчили негативные последствия от западных санкций и не допустили негативного развития отечественной экономики, передает РИА Новости заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

По его словам, властям страны удалось поддержать граждан в непростое время, сократить замедление динамики в экономике и предотвратить развитие негативного сценария. На сегодняшний день экономику необходимо укреплять, учитывая внешнюю агрессию других стран.

Также Мишустин рассказал об увеличении спроса на товары внутреннего рынка в сферах сельского хозяйства, фармацевтики, строительства и других.
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