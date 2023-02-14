Мишустин: российские власти не допустили негативного развития экономики

Российские власти смягчили негативные последствия от западных санкций и не допустили негативного развития отечественной экономики, передает РИА Новости заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
По его словам, властям страны удалось поддержать граждан в непростое время, сократить замедление динамики в экономике и предотвратить развитие негативного сценария. На сегодняшний день экономику необходимо укреплять, учитывая внешнюю агрессию других стран.
Также Мишустин рассказал об увеличении спроса на товары внутреннего рынка в сферах сельского хозяйства, фармацевтики, строительства и других.