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Тренера по художественной гимнастике Штельбаумс доставили в больницу с симптомами COVID-19

Общество
Тренера по художественной гимнастике Штельбаумс доставили в больницу с симптомами COVID-19

Тренера по художественной гимнастике Веру Штельбаумс госпитализировали с симптомами коронавирусной инфекции. Медики оценивают состояние 85-летнего специалиста как среднетяжелое.

У заслуженного тренера России поднялась температура до 37,5 градуса. Штельбаумс жаловалась на кашель, насморк и общую слабость, пишет Telegram-канал Mash. Есть подозрение на COVID-19.

Сначала тренера лечили в одной больнице, а затем перевели в другую. Врачи оценили состояние наставника гимнастов как среднетяжелое из-за хронических заболеваний. Семья Штельбаумс не дает комментариев.
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