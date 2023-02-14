Тренера по художественной гимнастике Штельбаумс доставили в больницу с симптомами COVID-19

Тренера по художественной гимнастике Веру Штельбаумс госпитализировали с симптомами коронавирусной инфекции. Медики оценивают состояние 85-летнего специалиста как среднетяжелое.
У заслуженного тренера России поднялась температура до 37,5 градуса. Штельбаумс жаловалась на кашель, насморк и общую слабость, пишет Telegram-канал Mash. Есть подозрение на COVID-19.
Сначала тренера лечили в одной больнице, а затем перевели в другую. Врачи оценили состояние наставника гимнастов как среднетяжелое из-за хронических заболеваний. Семья Штельбаумс не дает комментариев.